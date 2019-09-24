«Піккардійська Терція» виклала в мережу свій перший альбом, записаний 25 років тому

Сьогодні, 24 вересня, вокальній формації «Піккардійська Терція» виповнюється 27 років. З цієї нагоди акапельний колектив вирішив зробити шанувальникам подарунок і опублікував на власному YouTube-каналі свій перший альбом, який так і називався «Піккардійська Терція». Про це Львівському порталу повідомила промоменеджерка колективу Галина Гузьо.

Перший альбом «піккардійців» «Піккардійська Терція» побачив світ рівно 25 років тому – восени 1994-го. Записаний він був на «Студії Лева» і тиражувався на аудіокасеті. Усі аранжування створив Володимир Якимець (лише для акапельної версії народної пісні «Туман яром» взяв за основу обробку Анатолія Пащенка), режисером звукозапису виступив Олександр Ксенофонтов, а обкладинку придумав художник Влодко Кауфман. На той час «Терція» уже півроку працювала під крилом львівського Мистецького об’єднання «Дзиґа».

До дебютної збірки «Піккардійської Терції» увійшли 11 пісень – усе, що формація створила за два роки, від часу свого заснування. Відкриває альбом знаменитий «Старенький трамвай», який згодом не раз змінював своє звучання. Але вперше був записаний і полюбився людям саме так, як увійшов до першого альбому формації. Саме у такій версії майбутній хіт до дір закрутили українські радіостанції.

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«Це був час, коли ми були повністю відкриті для світу, і світ приймав нас такими, якими ми були. Ми були молоді, з юнацьким максималізмом бралися за нові пісні, проекти. Нам усе було цікаво! Свій перший альбом записали за місяць. На акапельному звучанні «Терції» наполіг керівник «Дзиґи» Маркіян Іващишин. Тож наша перша збірка зазвучала саме а капела, за єдиним винятком – пісня «Талісман» була записана у супроводі фортепіано», – розповів художній керівник «Піккардійської Терції» Володимир Якимець.

Трек-лист першого альбому «Терції»: «Старенький трамвай», «Талісман», «Там, де неба блакить», «Я поїду до моря», «Богдан», «День Святого Валентина», «Туман яром», «Сумна я була», «Гой, гой», «Ой, слаба я», «Горіла сосна».