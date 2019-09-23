В Органному залі проведуть благодійний концерт, аби зібрати гроші на реставрацію брами

У середу, 25 вересня, Львівський органний зал запрошує на «The Doors: Великий прийом» — благодійний концерт, в якому беруть участь кращі музиканти Львова. Відвідувачі зможуть не лише насолодитися музикою, але й зробити свій внесок в оновлення вхідної брами Органного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Львівський органний зал пережив багато подій і, звісно, час залишив на ньому свій помітний відбиток. Та в останні два роки він почав переживати «друге народження» — у ньому постійно вирує життя, осучаснюється дизайн приміщення, оновлюється технічне забезпечення, відкриваються нові мистецькі платформи. Лише вхідні двері залишились незмінні.

Для відвідувачів події «The Doors. Великий прийом» гратимуть кращі музиканти Львова: Андрій Уличний виконає Другу скрипкову сонату Й.С.Баха, Наталія Степаняк співатиме арії Баха та Моцарта під музичний супровід Надії Величко, Світлана Позднишева зіграє на клавесині «перлини бароко» — твори Генделя, Куперена та Рамо, міні-концерт із арій Сен-Санса, Шумана, Брамса, Регера презентує дует Лілії Коструби (сопрано) та Марфи Шумкової (мецо-сопрано) під фортепіанний супровід Ярослави Матюхи. Окрім того команда Органного залу відкриє всі таємниці: проведе екскурсію всередині, розкаже, як влаштовано орган, відкриє фрески Яна Генріка Розена, які майстри-реставратори рятують від півстолітнього забуття», — кажуть організатори.

Купуючи квиток, відвідувачі концерту мають можливість допомогти нам відреставрувати вхідну браму для Львівського органного залу.