ОСТАННІ НОВИНИ

У Перемишлянському районі Фольксваген вилетів з дороги: водій травмований

Ольга Денисяка

|

Вчора, 22 вересня, близько 1.15 на автодорозі Бережани-Наїв-Брюховичі у Перемишлянському районі автомобіль вилетів в кювет і перевернувся. Водія госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 19-річний мешканець міста Тернопіль, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, зокрема забої та був доставлений у лікарню.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів
Анастасія ПИЖ
Теорія та практика ритейлу: насамперед – суворе дотримання стандартів

За європейським зразком, хоча й з невеличкою поправкою на українські реалії, реалізує стратегію динамічного розвитку баг...

Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...