У Перемишлянському районі Фольксваген вилетів з дороги: водій травмований

Вчора, 22 вересня, близько 1.15 на автодорозі Бережани-Наїв-Брюховичі у Перемишлянському районі автомобіль вилетів в кювет і перевернувся. Водія госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Пасат», 19-річний мешканець міста Тернопіль, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, де автомобіль перекинувся. Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, зокрема забої та був доставлений у лікарню.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.