У Львові водіїв попереджають про сильний туман

Завтра, 24 вересня, вночі та вранці у Львові буде туман, видимістю 200 –500 м. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на Львівський Гідрометцентр.

Так, під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;

— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

— під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.