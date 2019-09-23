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У Львові водіїв попереджають про сильний туман

Ольга Денисяка

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Завтра, 24 вересня, вночі та вранці  у Львові буде туман, видимістю 200 –500 м.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на Львівський Гідрометцентр.

 

Так, під час керування автомобілем у тумані, рекомендовано:

— істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;

— при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;

— тримати безпечну дистанцію з автомобілями;

— під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

— уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.

 

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