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У Буському районі школяр викрав автомобіль

Ольга Денисяка

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Вчора, 22 вересня, правоохоронці затримали шістнадцятирічного школяра, який викрав автомобіль ВАЗ-2106. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

Вранці 22 вересня 67-річний мешканець одного з сіл Буського району повідомив правоохоронцям, що вночі з території його домогосподарства було викрадено автомобіль ВАЗ-2106.

Правоохоронці оперативно розшукали викрадений автомобіль та встановили особу зловмисника, причетного до скоєння злочину – ним виявився шістнадцятирічний мешканець Буська, учень однієї з місцевих шкіл. Викрадену «Ладу» поліцейські вилучили.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

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