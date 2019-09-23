Львів’ян запрошують у Винники на фестиваль сиру та вина

У місті Винники 5-6 жовтня традиційно проходитиме фестиваль сиру і вина. Під час заходу будуть представлені вина та сирні вироби кращих майстрів з різних областей України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Гості фестивалю матимуть змогу придбати «солодку» продукцію винниківських та коломийських пасічників, вироби народних майстрів: львівську та покутську кераміку, вишиванки коломийських майстринь, а також взяти участь у майстер-класах із гончарства, ткацтва та ін. А також відвідувачі зможуть покуштувати вино та сирні вироби із Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської та інших областей України.

Планується концертна програма за участю відомих колективів м. Винники та Львова, театралізовані дійства, концерти знаних гуртів.

Захід відбуватиметься з 11.00 до 19.00 год. за адресою: м. Винники, вул. В. Івасюка, 5.