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Львів’ян запрошують у Винники на фестиваль сиру та вина

Вероніка Рой

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У місті Винники 5-6 жовтня традиційно проходитиме фестиваль сиру і вина. Під час заходу будуть представлені вина та сирні вироби кращих майстрів з різних областей України. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Гості фестивалю матимуть змогу придбати «солодку» продукцію винниківських  та коломийських пасічників, вироби народних майстрів: львівську та покутську кераміку, вишиванки коломийських майстринь, а також взяти участь у майстер-класах із гончарства, ткацтва та ін. А також  відвідувачі зможуть покуштувати вино та сирні вироби із Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької, Івано-Франківської та інших областей України.

Планується концертна програма за участю відомих колективів м. Винники та Львова, театралізовані дійства, концерти знаних гуртів.

Захід відбуватиметься з 11.00 до 19.00 год. за адресою: м. Винники, вул. В. Івасюка, 5.

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