Ігор Васюник: «Корупція на дорогах вбиває більше українців, ніж москальська куля на фронті!»

Політик, громадський діяч Ігор Васюник про корупцію у сфері вантажоперевезень, яка породжує смертельну небезпеку на дорогах:

«Корупція на дорогах вбиває більше українців, ніж москальська куля на фронті!

Менш як за три доби загинули 21 наших громадян у ДТП вантажівок із пасажирськими автобусами. В суботу на одеській трасі автоцистерна влетіла у маршрутку – загинуло 9 людей. Сьогодні вночі ще дві ДТП: на житомирській трасі вантажівка в’їхала в пасажирський автобус, що стояв на узбіччі – 9 загиблих, інша вантажівка вже по харківській трасі в’їхала в автобус – ще троє загиблих. Понад 15 людей отримали травми.

Які шанси вижити після зіткнення з вантажівкою на швидкості? Дуже низькі! А таких ДТП за участю вантажного транспорту в Україні безліч, просто не про всі пишуть і не всі закінчуються жертвами. Винними завжди будуть водії, незалежно з якої сторони. Але, якщо ми говоримо конкретно про кількість ДТП за участю вантажівок, то корінь проблеми – це корупція у сфері вантажоперевезень і як наслідок відсутність жорсткого контролю за дотриманням правил безпеки.

Скільки часу провів водій вантажівки за кермом і в якому стані він сів за кермо, який технічний стан вантажного автомобіля? – за це повинна нести відповідальність компанія-перевізник.

У країнах Євросоюзу діють дуже жорсткі правила для вантажоперевізників і жорстка система штрафів аж до позбавлення ліцензії.

– Кожен водій вантажівки повинен проходити належний контроль стану здоров’я перед виїздом на маршрут;

– Водій вантажівки НЕ МОЖЕ БУТИ безперервно за кермом ПОНАД 4,5 ГОДИНИ. Після цього обов’язково має бути півгодинна перерва, після чого водій знову може їхати далі.

– Загалом за добу водій вантажівки не може їхати понад 15 годин (але! з інтервалами по 4,5 години і півгодинними перервами між ними).

– Якщо водій має далекий маршрут, то після 6-ої доби на маршруті він зобов’язаний відпочивати добу, не менше! Якщо 13 діб в дорозі – відпочивати повинен дві доби і лише після того продовжувати рух. І відпочивати повинен не в кабіні водія, а в готелі. До прикладу, в Німеччині, якщо транспортна поліція перевірить документи водія і виявить, що він немає заброньованого готелю для відпочинку – штраф.

– Кожен водій має електронний чіп, через який його компанія-роботодавець контролює скільки часу він перебуває за кермом.

І всі ці вимоги в цивілізованих країнах виконують, бо компаніям-перевізникам загрожують величезні штрафи аж до позбавлення ліцензій, отримати які дуже важко.

Натомість, в Україні водії вантажівок їздять понад норму. Низькі зарплати у далекобійників, бажання більше заробити – більше проїхати, відсутність належного і дієвого контролю як зі сторони компаній-перевізників, так і над самими компаніями-перевізниками… – все це прямо впливає на нашу з вами безпеку на дорогах. В Україні сферу вантажоперевезень контролює/курує такий орган як Укртрансбезпека. І справа тут не у системі чи розмірі штрафів, а в тому, що контроль зі сторони контролюючого органу став інструментом тиску і збирання хабарів.

Звісно, що причина ДТП та смертність на українських дорогах не лише від вантажівок. Кількість аварій на дорогах України шокуюча: щороку в Україні в дорожньо-транспортних пригодах гинуть більше 3000 осіб і понад 30 000 тисяч отримують травми. Щорічно через ДТП країна втрачає 5 млрд доларів або 2,5% ВВП. Наші втрати від ДТП в п’ять разів вищі, ніж у Європі.

Безпека на дорогах залежить від багатьох чинників і головні з них: якість дорожнього покриття, дотримання правил дорожнього руху всіма водіями, контроль за дотриманням правил, порядок і жорсткий контроль в сфері пасажирських та вантажних перевезень. І наявність корупції у всіх цих чинниках (і я це стверджую) відіграє важливу роль!», – повідомив Ігор Васюник.