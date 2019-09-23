Четверо львів’ян намагались приховати від митників партію Apple iPhone 11

У неділю, 22 вересня, у пункті пропуску «Рава-Руська» митники затримали чотирьох львів’ян, які хотіли незаконно перевезти з Польщі партію останніх Apple iPhone. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці ДФС.

У пункт пропуску прибув автомобіль Audi A4, в якому перебували четверо львів’ян. Для перетину кордону вони обрали смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», втім правоохоронці вирішили перевірити транспортний засіб.

«Під час огляду ручної поклажі працівники митниці виявили у кожного громадянина, окрім дозволеного, по одному смартфону Apple iPhone 11 Pro Max 64Gb (Midnight Green)», – йдеться у повідомленні.

Відтак у ДФС заявляють, що львів’яни порушили митне законодавство, оскільки намагалися перевезти товари в обсягах, що перевищують неоподатковану норму переміщення через кордон.

За цим фактом правоохоронці склали протокол за ст.471 Митного кодексу України. Усі смартфони вилучили, а справу скерують до суду.

Нагадаємо, світові продажі смартфонів iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max стартували з 20 вересня. Їхня вартість може сягати до 1500 доларів.

Фото: Львівська митниця ДФС