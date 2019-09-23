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55-річний чоловік потрапив до лікарні через укус змії

Ольга Денисяка

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Вчора, 22 вересня, до Кам’янка-Бузької центральної районної лікарні  госпіталізували 55-річного чоловіка, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС Львівщини.

 

Змія вкусила 55-річного мешканця Кам’янка-Бузького району за ліву кисть.

За даними медиків стан потерпілого – середньої важкості. Потерпілого направлено в Львівську обласну клінічну лікарню для госпіталізації.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше про це читайте тут.

Жертвами змій загалом на Львівщині вже стали більше 40 людей.

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