За добу на Львівщині сталося 50 ДТП

На автошляхах Львівщини 21 вересня сталося 50 дорожньо-транспортних пригод: 34 – у Львові, 16 – в області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Внаслідок однієї з ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пішохід.

Складено 49 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна).

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.