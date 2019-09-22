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За добу на Львівщині сталося 50 ДТП

Андрій Котенський

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На автошляхах Львівщини 21 вересня сталося 50 дорожньо-транспортних пригод: 34 – у Львові, 16 – в області. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Внаслідок однієї з ДТП тілесні ушкодження отримали водій та пішохід.

Складено 49 адміністративних протоколів за ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів чи іншого майна).

Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

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