У Львові на пішохідному переході збили малого хлопчика

У Львові внаслідок зіткнення двох автомобілів травмовано дитину, яка йшла по пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 вересня о 19.10 на проспекті Чорновола. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Бора», 35-річний львів’янин, в’їхав в автомобіль «Сітроен Джампер», який зупинився перед пішохідним переходом під керуванням 49-річного жителя Львова. Від удару «Сітроен» виїхав на пішохідний перехід та наїхав на пішохода, 11-річного львів’янина.

Дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Крім того, травми внаслідок ДТП отримав водій «Сітроена».

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.