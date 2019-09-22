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У Львові на пішохідному переході збили малого хлопчика

Андрій Котенський

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У Львові внаслідок зіткнення двох автомобілів травмовано дитину, яка йшла по пішохідному переході. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода трапилася 21 вересня о 19.10 на проспекті Чорновола. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фольксваген Бора», 35-річний львів’янин, в’їхав в автомобіль «Сітроен Джампер», який зупинився перед пішохідним переходом під керуванням 49-річного жителя Львова. Від удару «Сітроен» виїхав на пішохідний перехід та наїхав на пішохода, 11-річного львів’янина.

Дитину із тілесними ушкодженнями госпіталізовано. Крім того, травми внаслідок ДТП отримав водій «Сітроена».

Поліцейські встановлюють обставини автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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