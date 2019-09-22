На Львівщині у ДТП загинув велосипедист

На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля «ВАЗ» загинув велосипедист. Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 22 вересня, близько 13.00 поблизу села Велика Горожанна, Миколаївського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «ВАЗ 2106», 45-річний мешканець Миколаївського району, скоїв наїзд на велосипедиста, 67-річного жителя цього ж району, який від отриманих травм помер на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.