Оголосили терміни осіннього призову

У ході осінньої призовної кампанії, яка стартує з 1 жовтня, планують залучити понад 15000 призовників строкової військової служби. Відправляти в зону проведення операції об’єднаних сил їх не будуть. Про це заявив заступник начальника штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Геннадій Долгашев, повідомляє ZN.

Триватиме ця кампанія до 31 грудня. 9000 чоловік мають намір залучити в Збройні сили, 4400 – у Нацгвардію, 1000 – в Держприкордонслужбу, 800 – у Держспецслужбу транспорту. Вік призовників від 20 до 27 років.

Долгашев уточнив, що відстрочка від призову надається за станом здоров’я на один рік, також для отримання освіти та професійної діяльності. Крім того, відстрочка може бути надана у зв’язку з непрацездатністю родичів і наявністю дитини до 3 років. І нагадав, що, згідно указу від вересня 2014 року, військові строкової служби до проведення ООС не залучаються.

Також він нагадав, що призовники зобов’язані з’явитися до військкоматів при отриманні повістки, а невиконання військового обов’язку тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність