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Львівські пластуни запрошують на благодійну дитячу велогонку

Ольга Денисяка

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У суботу, 21 вересня, пластуни організовують дитячі велоперегони «Дивогонка» у Стрийську парку. Метою велоперегонів є розвиток та підтримка в дітей зацікавленості до їзди на велосипеді. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НСОУ «Пласт».

 

Участь у змаганнях беруть діти від 2-ох (якщо освоїли біговел/велосипед раніше – то навіть від 1,5) до 10-ти років. На старт допускаються учасники на будь-яких велосипедах, технічний стан яких відповідає загальноприйнятим нормам. Також обов’язковим є шолом під час заїзду.

«Дивогонка» – це благодійний захід, вилучені кошти з якого підуть на підтримку Благодійний фонд «Із янголом на плечі». Вартість участі – 120 грн.

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