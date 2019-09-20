У неділю у Львові відкриють пластовий рік: програма

В неділю, 22 вересня, у центрі Львова відбудеться Відкриття пластового року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі НСОУ «Пласт».

Пластуни Львова традиційно відвідають Літургію в гарнізонному храмі свв. Петра і Павла. Опісля вирушать до площі Ринок. Саме там о 13:00 пройде офіційна церемонія Відкриття пластового року.

У сквері біля Львівської ОДА функціонуватиме пластовий ярмарок, проводитимуться мистецькі майстер-класи. Окремо працюватиме інформаційний центр, де кожен зможе дізнатися все про Пласт, а також заповнити анкету вступу до організації.

Програма Відкриття пластового року 2019:

11:00 – 12:30 – Служба Божа (храм свв. Петра і Павла).

12:30 – 13:00 – організована хода до Площі Ринок, формування лави.

13:00 – 14:00 – офіційне Відкриття пластового року.

13:00 – 18:00 – функціонування пластового містечка в сквері біля Львівської обласної державної адміністрації.

14:30 – 17:30 – теренова гра (квест) (біля Порохової вежі).

18:00 – 21:00 – вечірка ULAULA Party в палаці ім. Гната Хоткевича.