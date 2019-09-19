Міська рада погодила будівництво підземного туристичного маршруту і готелів у центрі Львова

Львівська міська рада затвердила детальний план території в районі площі Ринок. Він передбачає будівництво двох готелів, створення туристичного маршруту міськими підземеллями, а також розширення пішохідної зони. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 19 вересня, під час сесії проголосували 36 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

ДПТ у районі площі Ринок охоплює територію площею 21,1 га, яка знаходиться під охороною ЮНЕСКО.

«Основна мета детального плану території – узагальнення на рівні містобудівної документації раніше розроблених проектів щодо використання підземного простору, історико-містобудівних обгрунтувань забудови втрачених планувальних елементів квартальної забудови на пл. Міцкевича, 9 та на вул. Федорова, 23, 28, благоустрою та реконструкції вуличної мережі», – вказано у документі.

Відтак на пл. Міцкевича, 9 заплановане будівництво готелю. Як писав Львівський портал раніше, це має бути 6-поверховий будинок із адміністративно-торговими приміщеннями та підземним паркінгом. Зводити готель буде фірма відомого бізнесмена, власника мережі АЗС «ОККО» Віталія Антонова.

Інший готель, на вул. Федорова, 23, 28 ТзОВ «Українські інвестиційні системи» мало спорудити ще до Євро-2012. Підприємство купило право оренди земельної ділянки за 19 млн грн. Втім через цей проект роками тривала судова тяганина, оскільки єврейські організації Львова заявили про свої права на цю ділянку. У 2014 році суд таки визнав недійсною ухвалу Львівської міськради про продаж земельної ділянки, а влітку 2017-го мерія вирішила викупити недобудований готель на вул. Федорова більше, ніж за 40 млн грн.

Також детальний план території передбачає влаштування підземного туристичного маршруту довжиною 800 м. Він охоплюватиме підземелля костелу Домініканців та костелу Єзуїтів, пивниці житлових будинків з елементами готики, ренесансу та класицизму. Маршрут стартує біля вежі Корнякта, проходитиме під палацом Корнякта та площею Ринок, пивницями ратуші, а завершуватиметься біля колишньої єзуїтської хвіртки. Такий маршрут зможуть відвідувати групи по 15 людей.

«Перша черга реалізації підземного туристичного маршруту – реставрація та пристосування пам’яток архітектури по трасі маршруту з об’єднанням в окремі дільниці без з’єднувальних тунелів. Такий етап запропонований з метою введення в дію підземного туристичного маршруту у найкоротший час і з мінімальними капіталовкладеннями», – вказано у проекті ДПТ.

(Фіолетовим кольором позначений підземний туристичний маршрут. Натисніть на зображення для збільшення)

Крім будівництва готелів та туристичного маршруту,у детальному плані також заплановане розширення пішохідної зони у самому центрі міста. Мова йде про мале транспортне кільце у районі вулиць Князя Романа та Підвальної, виселення парковки з пл. Міцкевича: автівки там залишити більше не вдасться, проте проїзд залишуть для громадського транспорту.

Також центром Львова збираються прокласти нову велодоріжку, маршрут якої пролягатиме так: просп. Свободи – пл. Адама Міцкевича – вул. Братів Рогатинців – вул. Винниченка.

Водночас розроблений детальний план території у районі площі Ринок передбачає проведення благоустрою, висадку нових дерев, реконструкцію існуючих інженерних мереж та влаштування нових.