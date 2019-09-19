Міносвіти запускає серію відеороз’яснень про інклюзивне навчання

Сьогодні, 19 вересня 2019 року, Міністерство освіти і науки України оприлюднило першу серію відеороз’яснень про інклюзивне навчання. З неї батьки зможуть дізнатися про те, що таке інклюзивно-ресурсні центри, як до них звернутися і отримати допомогу фахівців. Про це інформує пресслужба Мніосвіти.

У роликах з батьками говоритиме держексперт директорату інклюзивної та позашкільної освіти МОН Ольга Набоченко.

«Ми розуміємо, якою важливою є участь батьків дітей з особливими освітніми потребами у навчальному процесі. Саме тому підготували для них у форматі відео покрокову інструкцію з питань, які цікавлять їх найбільше. Що робити, куди і коли звертатись — все це ми пояснюємо», — зазначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

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Вона також додала, що ролики будуть корисними не лише для батьків, а й для усіх, хто цікавиться темою інклюзивного навчання.

Відеороз’яснення про інклюзивно-ресурсні центри вже доступне до перегляду. Надалі серію оновлюватимуть, серед наступних тем — дошкільна, професійно-технічна та вища освіта.

Раніше Львівський портал дізнавався, яка ситуація з інклюзивною освітою у Львові. Детальніше про це читайте у матеріалі: «Незвичайні діти у звичайній школі».

Відео: Міносвіти