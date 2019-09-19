Мерія задарма віддала землю в історичному ареалі Львова під будівництво житла

Сесія Львівської міської ради затвердила Сергію Багрію проект землеустрою та передала йому безкоштовно земельну ділянку на вул. І. Карпинця під будівництво житлового будинку. «За» відповідну ухвалу сьогодні, 19 вересня, проголосували 33 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у пояснювальній записці до проекту ухвали, мова йде про присадибну земельну ділянку площею 0,1 га, яка не надана у власність чи користування. Відтак її безоплатно передали Сергію Багрію, який збирається звести там житловий будинок.

Земельна ділянка розташована поруч із гуртожитком Львівської політехніки та трамвайним депо, входить у зону Ж-1 – зону садибної забудови. Також вона належить до історичного ареалу Львова. Однак тепер депутати дозволили перевести цю ділянку до земель житлової та громадської забудови.

«Право на безкоштовну приватизацію земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських споруд Багрій Сергій Григорович не використовував. На підставі звернення громадянина, представлених документів пропонується затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1 га на вул. І. Карпинця для будівництва та обслуговування житлового будинку», – вказано у пояснювальній записці.

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Зазначимо, що це земельне питання було у порядку денному сесії Львівської міськради під номером 168, однак депутати розглядали його позачергово ще до обідньої перерви. Як наголошував один із депутатів фракції БПП, питання про виділення землі Сергію Багрію в історичному ареалі Львова слід підтримувати, оскільки воно стосується до блоку учасників АТО.

Як повідомляв Львівський портал, через цю землю на вул. І. Карпинця навесні у Львові розгорівся справжній скандал. Проти безкоштовного виділення ділянки виступали активісти, пам’яткоохоронці та окремі депутати.

Тоді Тарас Чолій заявляв, що мерія тривалий час «роздає» приватним особам землю на вул. І. Карпинця, і якщо зібрати її докупи, то можна звести елітне житло з панорамою на історичний Львів. За його словами, на цьому можна заробити не менше 10 мільйонів доларів.

Додамо, що виділена Сергію Багрію земельна ділянка входить затверджений торік міською радою детальний план території у районі вул. Д. Вітовського, вул. Болгарської, вул. Академіка А. Сахарова. Цей документ передбачає зведення районі вул. І. Карпинця двоповерхових котеджів. Згодом депутати на сесії прийняли поправку, яка передбачає вилучення з детального плану території, яку заплановано забудувати житлом. Однак дотепер жодних змін у цю документацію так і не внесли.