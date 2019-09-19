Академія сухопутних військ представила свої видавничі здобутки на Book Forum

Вже всьоме на найбільшому книжковому ярмарку в Україні Book Forum представляє свої видання Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Цього року навчальний заклад презентує понад шістдесят найменувань навчально-методичної літератури за військовим, гуманітарним й технічним напрямками за авторства науково-педагогічних працівників вишу, а також значний перелік презентаційних видань. Більшість підручників та посібників містять у собі безцінний бойовий досвід Вітчизняного війська, здобутий на Сході країни. Це унікальні та надзвичайно цінні видання, за якими сьогодні вчаться майбутні командири Збройних Сил України.

У день відкриття 26 Book Forum його відвідав начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук. Разом з іншими представниками керівництва вишу він ознайомився з книжковими новинками як вітчизняних, так і закордонних авторів. Також офіцери Академії оглянули нові навчальні видання, які можуть стати у нагоді для підготовки військових фахівців за різними спеціальностями, поспілкувались з представниками видавництв і організаторами форуму.

«Вдячний організаційному комітету 26 Book Forum за надану можливість представити наші видавничі здобутки, а всьому колективу Національної академії – за копітку працю та гідні результати на освітньо-науковій та видавничій ниві», – зазначив генерал-лейтенант Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ