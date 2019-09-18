Сьогодні у Львові стартує 26 BookForum: чим дивуватиме книжковий фестиваль?

Сьогодні, 18 вересня, у Львові розпочинається 26-ий Book Forum. Триватиме він аж до неділі, 22 вересня.

Як зазначають організатори, фокусною темою фестивалю є «Відшукування причетного».

«Ми постійно шукаємо причетних до глобальних зрушень десь ззовні, недооцінюючи власний вплив. Але немає речей і явищ, до яких би ми не були причетні, навіть якщо ця причетність на перший погляд і не очевидна. На вибір цієї теми надихнула одна з поем Грицька Чубая «Відшукування причетного», – пояснює автор концепції Вадим Карп’як.

Загалом у програмі 26 BookForum 820 подій, які відбудуться на 40 локаціях у центральній частині Львова. Це дискусії і перформанси, лекції і воркшопи, презентації книжок та автограф-сесії, концерти і кінопокази, публічні інтерв’ю, виставки, сценічні читання і ще безліч інтерактивів. Усі поділяються на 30 тематичних кластерів і спецпроектів. У заходах візьмуть участь 1000 учасників: авторів, ілюстраторів, видавців, перекладачів, громадських активістів та культурних менеджерів.

Почесними гостями 26 BookForum стануть індійська екофеміністська письменниця, Лауреатка Букерівської премії Арундаті Рой, сучасний азербайджанський письменник та журналіст Ельчін Сафарлі та вірменська письменниця у жанрі магічного реалізму та фентезі Мар’ям Петросян.

Зустріч з Арундаті Рой та презентація українського перекладу її роману «Міністерство граничного щастя» відбудеться у п’ятницю, 20 вересня, у Першому українському театрі для дітей та юнацтва.

Зустрітися із Ельчіном Сафарлі та підписати його книжки «Дім, у якому жевріє світло» і «Якби ти знав» можна буде у п’ятницю, 20 вересня, у Першому українському театрі для дітей та юнацтва.

Зустріч з письменницею Маріам Петросян відбуватиметься у межах презентації українського перекладу роману «Дім, в якому…» у суботу, 21 вересня у кінотеатрі «Коперник».

Також львів’яни на гості міста матимуть змогу познайомитися з Олегом Сенцовим, який приїде на 26 BookForum. У неділю, 22 вересня, о 13:00 у Львівській національній філармонії (вул.Чайковського, 7) колишній політв’язень презентує книгу «Маркетер». Вхід вільний для усіх охочих.

Вперше окремі події для дорослих та дітей буде перекладено жестовою мовою. 14 подій стануть інклюзивними для людей, які не чують завдяки підтримці команди проекту «Почути». Серед них презентації книг, дискусії, воркшопи, також на жестову мову будуть перекладені події для дітей. З переліком подій можна ознайомитися тут.

Додамо, що право безкоштовного входу на BookForum матимуть:

Діти до 16 років (тільки на підставі свідоцтва про народження або паспорта);

Особи з інвалідністю I-II груп (тільки на підставі спеціального посвідчення);

Військовослужбовці строкової служби (тільки на підставі спеціального посвідчення);

Учасники АТО (тільки на підставі спеціального посвідчення);

Пенсіонери (тільки на підставі пенсійного посвідчення);

Урочисте відкриття 26 Львівського міжнародного BookForum відбудеться сьогодні о 19 год. у філармонії, що на вул. Чайковського, 7.

З повною програмою BookForum можна ознайомитися тут.

Фото: Твоє місто