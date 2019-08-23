ОСТАННІ НОВИНИ

Оголосили дату ювілейного проєкту «Українська пісня» в 2020 році

Вероніка Рой

|

Ювілейний, п’ятий проєкт «Українська пісня / Ukrainian Song Project» у 2020 році пройде 15 серпня на стадіоні «Арена Львів». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

 

Генеральний продюсер «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик розповів, що вже стартував продаж квитків на сайті квиткового оператора kontramarka.ua, де діє акція: до 30 вересня включно вартість будь-якого квитка у фан-зону, сектор чи VIP-сектор – всього 199 грн.

«Ми вже розпочали підготовку до наступного року! Наша команда обіцяє здивувати не менш яскравими хедлайнерами – на сцені виступлять найкращі артисти країни. Чекайте ще більше музичних новинок, вражаючих візуальних рішень і, звичайно ж, сильних конкурсантів, які, я впевнений, побачивши рівень своїх конкурентів у цей раз, будуть старанніше працювати над власною майстерністю. «Українська пісня / Ukrainian Song Project» – це проєкт про людей і для людей, які так само сильно вірять у розвиток української музики, як і ми», – ділиться Курчик.

Квитки – тут:  https://lviv.kontramarka.ua/uk/ukrainska-pisna-45882.html

Нагадаємо, 17 серпня на «Арені Львів» прогримів проєкт «Українська пісня». Захід зібрав 20 тисяч відвідувачів.  Додамо, у День Незалежності України, 24 серпня, о 22:30, цьогорічний концерт «Українська пісня» транслюватиметься на телеканалі «Україна».

Фото: організаторів

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...