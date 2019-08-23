Оголосили дату ювілейного проєкту «Українська пісня» в 2020 році

Ювілейний, п’ятий проєкт «Українська пісня / Ukrainian Song Project» у 2020 році пройде 15 серпня на стадіоні «Арена Львів». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Генеральний продюсер «Українська пісня / Ukrainian Song Project» Тарас Курчик розповів, що вже стартував продаж квитків на сайті квиткового оператора kontramarka.ua, де діє акція: до 30 вересня включно вартість будь-якого квитка у фан-зону, сектор чи VIP-сектор – всього 199 грн.

«Ми вже розпочали підготовку до наступного року! Наша команда обіцяє здивувати не менш яскравими хедлайнерами – на сцені виступлять найкращі артисти країни. Чекайте ще більше музичних новинок, вражаючих візуальних рішень і, звичайно ж, сильних конкурсантів, які, я впевнений, побачивши рівень своїх конкурентів у цей раз, будуть старанніше працювати над власною майстерністю. «Українська пісня / Ukrainian Song Project» – це проєкт про людей і для людей, які так само сильно вірять у розвиток української музики, як і ми», – ділиться Курчик.

Квитки – тут: https://lviv.kontramarka.ua/uk/ukrainska-pisna-45882.html

Нагадаємо, 17 серпня на «Арені Львів» прогримів проєкт «Українська пісня». Захід зібрав 20 тисяч відвідувачів. Додамо, у День Незалежності України, 24 серпня, о 22:30, цьогорічний концерт «Українська пісня» транслюватиметься на телеканалі «Україна».

Фото: організаторів