ОСТАННІ НОВИНИ

Відтепер обрати лікаря можна онлайн

Ольга Денисяка

|

В Україні запустили онлайн-сервіс, який дозволяє обирати лікаря та оцінити фінансовий стан амбулаторії. Про це на пресбрифінгу повідомив голова НСЗУ Олег Петренко, передає УНІАН.

 

«Сервіс буде корисний для пацієнтів, які хочуть обрати лікаря, оскільки дозволяє легко проаналізувати завантаженість фахівців у будь-якому медзакладі. Достатньо ввести ім’я-прізвище лікаря, адреса або назву медустанови, і система видасть інформацію про кількість підписаних декларацій кожного з лікарів медзакладу», – розповів голова НСЗУ.

За словами Олега Петренка, за допомогою сервісу також можна оцінити фінансовий стан амбулаторії: скільки вона отримує грошей відповідно до кількості декларацій на кожного лікаря і на що витрачає.

Інформація про завантаженість лікарів та матеріальне становище медустанови дозволить громадянам прийняти виважене рішення про підписання декларації, сказав він.

Також сервіс буде цікавий журналістам та громадським активістам, оскільки надає достовірну та відкриту інформацію про поточний стан проведення медреформи в Україні.

Львівський портал раніше писав, що понад 70% медзакладів Львівщини вже трансформувались у комунальні некомерційні підприємства.

Також станом на  квітень цього року декларації з лікарями підписали вже 75,3% мешканців Львівщини.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива
Вероніка РОЙ, Наталя ДУЛЯБА
Зробити українську пісню трендом. Місія можлива

Пісня – це наш генетичний код, а українці – співоча нація, яка завжди була багатою на яскраві голоси. Про це ми не раз ч...

Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...