Відтепер обрати лікаря можна онлайн

В Україні запустили онлайн-сервіс, який дозволяє обирати лікаря та оцінити фінансовий стан амбулаторії. Про це на пресбрифінгу повідомив голова НСЗУ Олег Петренко, передає УНІАН.

«Сервіс буде корисний для пацієнтів, які хочуть обрати лікаря, оскільки дозволяє легко проаналізувати завантаженість фахівців у будь-якому медзакладі. Достатньо ввести ім’я-прізвище лікаря, адреса або назву медустанови, і система видасть інформацію про кількість підписаних декларацій кожного з лікарів медзакладу», – розповів голова НСЗУ.

За словами Олега Петренка, за допомогою сервісу також можна оцінити фінансовий стан амбулаторії: скільки вона отримує грошей відповідно до кількості декларацій на кожного лікаря і на що витрачає.

Інформація про завантаженість лікарів та матеріальне становище медустанови дозволить громадянам прийняти виважене рішення про підписання декларації, сказав він.

Також сервіс буде цікавий журналістам та громадським активістам, оскільки надає достовірну та відкриту інформацію про поточний стан проведення медреформи в Україні.

Львівський портал раніше писав, що понад 70% медзакладів Львівщини вже трансформувались у комунальні некомерційні підприємства.

Також станом на квітень цього року декларації з лікарями підписали вже 75,3% мешканців Львівщини.