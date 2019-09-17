У Бібрському лісгоспі спіймали браконьєра

В ніч на 12 вересня рейдова група затримала у Бібрському лісгоспі браконьєра, що полював із мисливською рушницею і встиг вбити зайця-русака. Про це Львівському порталу в обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Браконьєра спіймали в польових угіддях на околиці села Лани Перемишлянського району. Знайти його вдалося завдяки приладу нічного бачення.

«Почувши два постріли, районний мисливствознавець за допомогою приладу нічного бачення виявив місце, де були зроблені постріли. Серед поля було затримано місцевого мешканця, який їхав на тракторі. За кілька метрів від трактора виявлено гладкоствольну рушницю з двома вистріляними гільзами, які браконьєр не встиг знищити, та незаконно впольованого зайця-русака», – йдеться у повідомленні.

На місце події викликали поліцію, яка вилучила на експертизу зброю і незаконно впольованого зайця-русака.

На браконьєра склали адмінпротокол за ст. 85 ч.2 КупАП. Тепер йому доведеться сплатити 8 000 гривень збитків, заподіяних лісгоспу через незаконне полювання, а також штраф. Його розмір найближчим часом визначить суд.

Нагадаємо, що зараз на території Львівщини триває сезон полювання лише на птахів. Детальніше про те, які документи дають право полювати, а також про покарання, передбачене за браконьєрство, читайте за посиланням.

Фото: ЛОУЛМГ