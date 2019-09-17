Стартувала реєстрація на конкурс «Учитель року – 2020». Вимоги до конкурсантів

Розпочалась реєстрація учасників всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі МОН.

Цьогоріч вчителі змагатимуться у п’яти номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво» та «Початкова освіта» та «Хімія».

Учителям предмета «Історія» знадобляться уміння організовувати навчання з погляду багаторакурсності та багатоперспективності історичних подій і явищ.

В номінація «Образотворче мистецтво» треба буде продемонструвати не тільки методичну грамотність, а й художні (фахові) вміння.

На учителів хімії очікуватиме методичний квест та експериментальне завдання в хімічній лабораторії.

Конкурсанти номінації «Зарубіжна література» презентуватимуть майстерність з організації аналізу поетичного твору.

Реєстрація триватиме до 6 жовтня цього року за посиланням.

Конкурс розпочнеться 1 листопада 2019 року із зонального етапу, переможці якого далі змагатимуться на регіональному рівні.

Традиційно найкращі представники з усіх областей та міста Києва зустрінуться у фіналі, який проведуть у містах Біла Церква («Початкова освіта»), Дніпро («Історія»), Львів («Образотворче мистецтво»), Рівне («Зарубіжна література») та Чернівці («Хімія»).

Деталі конкурсу – на сторінці «Учитель року – 2020».