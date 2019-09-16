Завтра частина Львова залишиться без газу. Перелік адрес

Завтра, 17 вересня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, низка вулиць залишиться без газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПАТ «Львівгаз».

Відтак з 10:00 до 17:00 год. буде тимчасово припинено подачу природного газу за адресами: