Завтра частина Львова залишиться без газу. Перелік адрес

Завтра, 17 вересня, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, низка вулиць залишиться без газу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ПАТ «Львівгаз».
Відтак з 10:00 до 17:00 год. буде тимчасово припинено подачу природного газу за адресами:
- вул. Кн.Ольги 63,65,69,71,73,75,77,122а
- вул. В.Великого 1,2а,3,5,6,9,10,11,13-17,19-23,25,29,31,35,35а,37,39,41,43, 47,47а,49,49а,51,53,53а,57,59а,59
- вул. Тролейбусна 2,4,6-8,10,12,14
- вул. Рубчака 2,4-7,10,12,14,17а,21а,21б,21в, 23,25,29,31,33,33а,35,37
- вул. Стрийська 104,106,178а,148
- вул. Наукова 2,2а,2в,2д,4,4а,6,6а,8,10,10а,12,12а,16,18,20,22,24,26,28,28а,30,34
Ольга Денисяка