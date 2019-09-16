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Стриянці, яка під час конфлікту вбила свого співмешканця, світить 15 років тюрми

Соломія Головіна

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Стриянці загрожує до 15 років неволі за умисне вбивство співмешканця. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

 

Інцидент стався 21 серпня за місцем проживання зловмисниці. Жінка напідпитку під час конфлікту зі співмешканцем спричинила йому колото-різане поранення шиї, від якого потерпілий помер.

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 43-річній місцевій мешканці, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). За вчинення інкримінованого злочину фігурантці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Підозрювану затримано та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

На даний час досудове розслідування триває та перебуває на контролі місцевої прокуратури.

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