Українці 17 вересня відзначатимуть День безпеки пацієнтів

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня підписав указ про відзначання 17 вересня Дня безпеки пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба президента України.

У документі зазначається, що рішення було ухвалене, «визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я».

День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня – у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.