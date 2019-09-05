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Українці 17 вересня відзначатимуть День безпеки пацієнтів

Ольга Денисяка

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Президент України Володимир Зеленський 4 вересня підписав указ про відзначання 17 вересня Дня безпеки пацієнтів. Про це повідомляє пресслужба президента України.

 

У документі зазначається, що рішення було ухвалене, «визнаючи забезпечення безпеки пацієнтів одним із важливих елементів надання якісної медичної допомоги та підтримуючи рішення 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я».

День безпеки пацієнтів проводитиметься щорічно 17 вересня – у Всесвітній день забезпечення безпеки пацієнтів.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

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