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На Стрийщині відбувся патріотичний велопробіг «Від Бандери до Бандери»

Ольга Денисяка

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У суботу, 14 вересня, на Стрийщині відбувся патріотичний велопробіг «Від Бандери до Бандери». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Понад 50 велосипедистів, серед яких, представники духовенства, громадських організацій, молодь, вихованці спортивних та загальноосвітніх шкіл району, ветерани спорту і прихильники здорового способу життя вирушили по заздалегідь визначеному маршруту, віддаючи шану Степану Бандері, а також новітнім Героям України.

Велогонка стартувала біля пам’ятника Степану Бандері в м.Стрий, а фінішною його локацією була музей-садиба Степана Бандери в селі Воля Задеревацька.

Учасники велопробігу зупинялися на Алеї пам’яті Небесної Сотні, що поблизу села Фалиш, а також у Cквері пам’яті Тараса Бруса у Бані Лисовицькій,  де молитвою вшанували Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО (ООС).

Фото: ЛОДА.

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