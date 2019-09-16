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Львівська залізниця посіла третє місце за рівнем вандалізму

Наталя Дуляба

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Із початку 2019 року вандали 172 рази псували приміські поїзди Укрзалізниці. Через такі дії зловмисників компанія зазнала збитків майже на 12,5 млн грн. Львівська залізниця потрапила у трійку лідерів за кількістю випадків вандалізму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

 

Найчастіше вандали розмальовують електрички графіті, пошкоджують обладнання у салонах та міжвагонні з’єднання. Також нерідко зловмисники крадуть із приміських потягів кабелі, регулятори, розбивають скло.

«За вчинення таких порушень затримано 10 осіб, з них 2 – за розфарбування, 8 – за побиття вікон. Найчастіше ці дії скоюють групи молодих людей, які на зауваження локомотивних бригад відповідають відвертими погрозами», – йдеться у повідомленні.

Відтак в Укрзалізниці склали рейтинг залізниць, де з початку року зафіксували найбільше випадків вандалізму. Очолила його Південно-захдіна залізниця (110 випадків), друге місце посіла Придніпровська залізниця (25 випадків), третю сходинку розділили Львівська і Одеська залізниці (по 17 випадків), а останнє, четверте місце, зайняла Донецька залізниця (8 випадків).

«Псування рухомого складу, задіяного у приміському русі, загострює проблему належного забезпечення приміських пасажирських перевезень. Окрім прямих збитків, заподіяних зловмисниками, на плечі залізниці лягають і додаткові витрати робочого часу працівників, які усувають наслідки вандалізму. Крім того, пошкоджені вагони залізничники вимушені відставляти з руху для відновлення. Це зменшує кількість вагонів в експлуатації та призводить до скорочення складів поїздів, що створює суттєві незручності й пасажирам», – наголошують в Укрзалізниці.

Нагадаємо, до кінця 2019 Львівська залізниця отримає три нові дизель-поїзди для приміського сполучення.

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