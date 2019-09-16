Львівська залізниця посіла третє місце за рівнем вандалізму

Із початку 2019 року вандали 172 рази псували приміські поїзди Укрзалізниці. Через такі дії зловмисників компанія зазнала збитків майже на 12,5 млн грн. Львівська залізниця потрапила у трійку лідерів за кількістю випадків вандалізму. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

Найчастіше вандали розмальовують електрички графіті, пошкоджують обладнання у салонах та міжвагонні з’єднання. Також нерідко зловмисники крадуть із приміських потягів кабелі, регулятори, розбивають скло.

«За вчинення таких порушень затримано 10 осіб, з них 2 – за розфарбування, 8 – за побиття вікон. Найчастіше ці дії скоюють групи молодих людей, які на зауваження локомотивних бригад відповідають відвертими погрозами», – йдеться у повідомленні.

Відтак в Укрзалізниці склали рейтинг залізниць, де з початку року зафіксували найбільше випадків вандалізму. Очолила його Південно-захдіна залізниця (110 випадків), друге місце посіла Придніпровська залізниця (25 випадків), третю сходинку розділили Львівська і Одеська залізниці (по 17 випадків), а останнє, четверте місце, зайняла Донецька залізниця (8 випадків).

«Псування рухомого складу, задіяного у приміському русі, загострює проблему належного забезпечення приміських пасажирських перевезень. Окрім прямих збитків, заподіяних зловмисниками, на плечі залізниці лягають і додаткові витрати робочого часу працівників, які усувають наслідки вандалізму. Крім того, пошкоджені вагони залізничники вимушені відставляти з руху для відновлення. Це зменшує кількість вагонів в експлуатації та призводить до скорочення складів поїздів, що створює суттєві незручності й пасажирам», – наголошують в Укрзалізниці.

Нагадаємо, до кінця 2019 Львівська залізниця отримає три нові дизель-поїзди для приміського сполучення.