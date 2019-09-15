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В УКУ розпочався фестиваль «Вітер На-Дії»

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 15 вересня, в Українському Католицькому Університеті відбувається Всеукраїнський молодіжний християнський фестиваль «Вітер На-Дії». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Програма фестивалю налічує понад 60 подій і 100 спікерів. Фестиваль завершиться масштабним вечірнім концертом.

Цього року «Вітер На-Дії» має широкий міжконфесійний формат. Він зібрав людей з різних міст, країн, різних культур та традицій. У програмі анонсовані спікери з УГКЦ, РКЦ, ПЦУ, а також протестантських спільнот. Окрім того, серед гостей Фестивалю є представники сфери освіти, підприємці, відомі блогери, а також музиканти, творці успішних стартапів, громадські діячі.

Упродовж дня на території УКУ діють тематичні майданчики: духовний, інтелектуальний, мистецький та спортивний, і кожен з них має свої особливості.

«Хто справді любить, той дбає за інших, їхнє добро лежить йому на серці», — ці слова Митрополита Андрея Шептицького стали гаслом цьогорічного фестивалю «Вітер На-Дії», тож вся програма спрямовує учасників на те, щоби любити Бога, свою країну, родину, ближнього, і творити добро, собі та іншим»,  підкреслюють організатори.

Фото: ЛМР.

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