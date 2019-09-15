В Стрию дотла згорів «БМВ»

Сьогодні, 15 вересня, о 04:11 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в місті Стрий по вулиці Добрівлянська, 39 в автомобілі «БМВ». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

На місце пожежі було направлено 2 пожежні відділення Стрийської пожежної частини. По прибуттю, рятувальники прийнялись до ліквідації займання.

Пожежу було локалізовано о 04:18 та повністю ліквідовано о 04:33. Вогнем знищено салон автомобіля на площі 4 кв м, два колеса, моторний та багажний відсіки.