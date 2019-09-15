У чемпіонаті «Run the World. Львівська десятка» взяли участь півтори тисячі учасників

У Львові стартував забіг «Run the World. Львівська десятка», що відбувається в місті вже третій рік поспіль. Участь у Чемпіонаті України з легкої атлетики з бігу на 10 кілометрів взяли 1500 учасників, із яких 12 – професійні спортсмени. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Чемпіонат «Run the World. Львівська десятка» цьогоріч встановив рекорд ще до початку. За планової участі 1000 бігунів, реєстрацію довелося розширити до 1500 учасників.

Переможців «Run the World. Львівська десятка» в абсолютній першості з 1 до 3 місця серед чоловіків і жінок нагородили кубками, дипломами та грошовими призами: 1 місце – 5000 грн, 2 місце –3000 грн, 3 місце –2000 грн.

Чемпіонат України з легкої атлетики з бігу на 10 кілометрів відбувся за маршрутом: просп. Свободи – пл. Різні – просп. В. Чорновола –вул. В. Липинського –просп. В. Чорновола –пл. Різні – просп. Свободи.

Значну частину коштів від партнерів та переможців «Run the World. Львівська десятка» буде перераховано на благодійність. Так, організатори події та учасники допоможуть онкохворим дітям, котрі потребують операцій з ендопротезування нижніх кінцівок. Зміст цієї сучасної операції полягає в тому, що хірургічним методом відбувається відтворення зруйнованих хворобою частин суглоба з допомогою переміщених тканин або штучних імплантів. Це допоможе дітям відновити функції рухового апарата та знову бігати.

Фото: ЛМР.