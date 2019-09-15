Сенцов опублікував єдине фото зроблене у в'язниці

Колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов показав широкій публіці свою єдину фотографію, зроблену в тюрмі. Світлину він запостив сьогодні, 15 вересня, у Фейсбук , передає Львівський портал

« Ув’язненим не дозволені ані телефони, ані інтернет. Хоча є такі в’язниці, де подібні заборонені предмети присутні. Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів у максимально ізольованих сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв’язку, я коротко зв’язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть. Ця фотографія єдина, зроблена у в’язниці. Пощастило її зробити і переслати своїм. На ній переддень нового 2016 року», – написав режисер.

Фото: Фейсбук.