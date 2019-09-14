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У Львові затримали телефонних аферистів, які обікрали жінку на Сихові

Ольга Денисяка

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Вчора, 13 вересня, правоохоронці затримали двох аферистів, які вимагали у львів’янки чотири тисячі гривень за «непритягнення її сина до відповідальності за вчинення ДТП», а коли жінка відмовилась, відібрали у неї гроші та втекли. Про це Львівському порталу повідомили у відділ комунікації поліції Львівської області.

 

У повідомленні йдеться, що до поліції за допомогою звернулась 59-річна мешканка Сихівського району. Жінка повідомила, що близько 17.30 до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що її син скоїв ДТП.

Для «вирішення проблеми», тобто непритягнення сина до відповідальності, незнайомець запропонував жінці передати йому  чотири тисячі гривень. У визначений час двоє зловмисників прийшли до заявниці додому проте під час передачі грошей жінка запідозрила недобре та відмовилась виконувати вимоги незнайомців – тоді один із зловмисників вирвав у неї з рук гроші і разом з товаришем втік.

Правоохоронці затримали аферистів в порядку ст.208 КПК України – ними виявились 24-річний киянин та вісімнадцятирічний мешканець Житомирської області. Невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 (грабіж) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від чотирьох до шести років позбавлення волі. Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння інших злочинів.

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