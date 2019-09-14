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Підсумки Міжнародних змагань зі стрільби з лука «Золота осінь 2019»

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 14 вересня, у Львові на площі перед Львівським оперним театром нагородили переожців Міжнароднх змаганнь зі стрільби з лука «Золота осінь 2019». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.
Цьогоріч у  турнірі взяли учать 280 спортсменів, які представляли збірні команди україни Білорусії, Великої Британії, Грузії, Ізраїлю, Польщі, Узбекистану, США. Змагання проводилися серед таких вікових груп: дорослі спортсмени та кадети 2002 р.н. і молодші зі стрільби з лука (олімпійський лук) та юніори 1999 р.н. і молодші зі стрільби з лука (блочний лук).
   
Призові місця серед жінок здобули:
Перше місце — Куратнік Александра (Білорусія)
Друге місце — Сікало Єлизавета (Черкаси)
Третє місце — Наумова Жанна (Львів)
Призові місця серед чоловіків:
Перше місце — Георгій Іваницький (Львів)
Друге місце — Гунбін Олексій (Суми)
Третє місце — Царанков Святослав (Білорусія).
Нагадаємо, що цей турнір є одним із найдавніших спортивних змагань, яке з 1964 року проводиться у Львові і є одним із найпрестижніших турнірів Європи та України зі стрільби з лука. Також він є одним із основних рейтингових змагань лучного сезону України 2019 року, який включений до міжнародного календаря Всесвітньої федерації стрільби з лука (WA).
Важливою метою цих змагань є те, що місто Львів претендує на проведення ювілейного Всесвітнього конгресу World Archery 2021 року, а рамках якого пануться проведення фінау кубку світу зі стрільби з лука.
Довідка:
Львів для стрільби з лука є історичним містом, саме тут у 1931 році було створено Міжнародну федерацію стрільби з лука (FITA). Саме у Львові відбувся і перший чемпіонат світу, саме у Львові народилася, мешкає, вчиться, працює найбільша кількість лучників України, чиї імена назавжди залишилися в історії цього виду спорту, як чемпіонів та рекордсменів світу та Європи ще з часів, коли стрільба з лука робила перші кроки на світовій арені.
Фото: ЛМР

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