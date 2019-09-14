На Бродівщині мотоцикліст збив дев'ятирічного хлопчика на велосипеді

Вчора, 13 вересня, близько 17.30 на автодорозі «Лешнів-Кросів» в одному з сіл Бродівського району 24-річний водій мотоцикла збив дев’ятирічного велосипедиста. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комуніфкацій поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 24-річний мешканець села, керуючи мотоциклом «Мустанг», скоїв наїзд на дев’ятирічного велосипедиста, також місцевого мешканця, котрий саме виїжджав з подвір’я.

Внаслідок наїзду хлопчик отримав тілесні ушкодження, зокрема перелом гомілки та був госпіталізований.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події.