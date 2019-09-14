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Мешканцю Львівщини, який напідпитку зарізав знайомого «світить» до 15 років тюрми

Ольга Денисяка

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На Львівщині судитимуть 46-річного мешканця Дрогобицького району, який одним ударом ножем в голову вбив чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій поліції Львівської області.

 

Як встановили правоохоронці, 26 червня близько 1.30 год.  в одному з сіл Дрогобицького району, неподалік автобусної зупинки, між обвинувачуваним та іншим мешканцем села виник конфлікт, під час якого зловмисник завдав потерпілому удару ножем в голову.

Пораненого було госпіталізовано, проте наступного дня він помер у лікарні від отриманих травм.

Обвинувальний акт щодо зловмисника – 46-річного мешканця Дрогобицького району, скерований на розгляд суду. Йому загрожує покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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