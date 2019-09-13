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В Україну йде похолодання

Вероніка Рой

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Завтра, 14 вересня, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт і температура повітря суттєво знизиться. Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталія Діденко.

 

За її словами, протягом 14-15 вересня у західних областях, на Півночі, на північному сході, у більшості центральних областей очікується максимально +17+23 градуси.

«Дощі, переважно невеликі, пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягнути Одещини та Харківщини. У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів», ‒ написала синоптик.

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