SkyUp у жовтні відкриє авіарейс зі Львова до ОАЕ

Національний лоукост SkyUp Airlines з кінця жовтня відкриє прямий авіарейс зі Львова у місто Шарджа, Об’єднані Арабські Емірати. Про це повідомляє Lowcost Аvia з посиланням на туроператора JoinUP, що має спільних власників з SkyUp Airlines.

Перші нові рейси зі Львова заплановані з 26 жовтня двічі на тиждень – щосереди та щосуботи. Здійснюватимуться рейси до 28 березня 2020 року.

Також лоукост SkyUp Airlines відкриє прямі рейси у місто Шарджа із Запоріжжя та Харкова.

Наразі авіаквитки на прямі рейси SkyUp в ОАЕ недоступні для купівлі окремо без туру.