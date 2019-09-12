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13-річну мешканку Пустомитівщини, яку оголосили в розшук як безвісти зниклу, знайшли в торговому центрі

Наталя Дуляба

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Правоохоронці розшукали 13-річну мешканку Пустомитівського району, яка ще в понеділок, 9 вересня, пішла з дому і не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Дівчинка, яка є жителькою одного зі сіл Пустомитівського району, пішла з дому вранці 9 вересня і не повернулась назад. Про зникнення поліцейських повідомила її тітка.

Через три доби, 11 вересня, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з приміткою «безвісти зникла» та розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів.

«Близько 16.00 працівники сектору реагування патрульної поліції виявили дівчинку в одному з торгівельних центрів Пустомитівщини. Дитина здорова та неушкоджена, працівники ювенальної превенції проводять з нею профілактичну бесіду», – йдеться у повідомленні.

Зараз вирішується питання про поміщення дівчинки у дитячий притулок.

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