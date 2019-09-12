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На Львівщині розшукують 13-річну дівчину, яка зникла три дні тому

Соломія Головіна

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У Львівській області правоохоронні органи розшукують 13-річну  дівчину, яка  пропала 9 вересня. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

В Пустомитівський відділ поліції 11 вересня близько 22.00 надійшло повідомлення від 40-річної мешканки одного з сіл району про те, що її 13-річна племінниця, Зубата Ірина Ігорівна, 9 вересня близько 10.00  вийшла з додому і назад не повернулася.

Прикмети: зріст 140 см, довге волосся, худорлявої тілобудови.

Правоохоронці просять всіх , хто володіє інформацією про місце перебування неповнолітньої, терміново телефонувати на оперативну лінію «102».

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