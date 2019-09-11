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У жовтні відбудеться «Відкритий Кубок Львова з волейболу»

Ольга Денисяка

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У Львові впродовж 4-6 жовтня проходитиме міжнародний турнір «Відкритий Кубок Львова з волейболу». Вхід на ігри – безкоштовний. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

 

Серед учасників змагань – чотири команди: турецькі волейболісти клубу «Галатасарай»,  ВК «Чарни Радом» та  ВК «Ресовія» з Польщі та львівський  клуб «Барком-Кажани».

«Відкритий Кубок Львова з волейболу» відбудеться у Львові впродовж 4-6 жовтня у Палаці спорту «Галичина», що на  Керченській,8. Вхід на ігри – безкоштовний.

Додамо, що наразі «Барком-Кажани» активно готується до міжнародного поєдинку та старту нового волейбольного сезону, у який команда приходить дещо зміненим складом.

«У новому сезоні матимемо кілька новачків. Це, зокрема,   центральний блокуючий Олександр Терещук із ВК «Серце Поділля» та Дмитро Шломін», – наголосив головний тренер клубу Угіс Крастіньш.

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