У жовтні відбудеться «Відкритий Кубок Львова з волейболу»

У Львові впродовж 4-6 жовтня проходитиме міжнародний турнір «Відкритий Кубок Львова з волейболу». Вхід на ігри – безкоштовний. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ВК «Барком-Кажани».

Серед учасників змагань – чотири команди: турецькі волейболісти клубу «Галатасарай», ВК «Чарни Радом» та ВК «Ресовія» з Польщі та львівський клуб «Барком-Кажани».

«Відкритий Кубок Львова з волейболу» відбудеться у Львові впродовж 4-6 жовтня у Палаці спорту «Галичина», що на Керченській,8. Вхід на ігри – безкоштовний.

Додамо, що наразі «Барком-Кажани» активно готується до міжнародного поєдинку та старту нового волейбольного сезону, у який команда приходить дещо зміненим складом.

«У новому сезоні матимемо кілька новачків. Це, зокрема, центральний блокуючий Олександр Терещук із ВК «Серце Поділля» та Дмитро Шломін», – наголосив головний тренер клубу Угіс Крастіньш.