Президент підписав закон про зняття недоторканності з нардепів

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зняття недоторканності з народних депутатів, ухвалений Верховною Радою 3 вересня 2019 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

Згідно з законом, стаття 80 Конституції України викладається у новій редакції, яка не містить положень про те, що народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність і вони не можуть без згоди Верховної Ради бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Водночас, згідно з новою редакцією статті 80-ї Основного Закону, народні депутати не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або за висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Передбачається, що закон набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Додамо, що Громадська мережа «ОПОРА» переконана, що повне скасування недоторканності депутатів може бути небезпечним.