«Поший сумку – відмовся від пакетів». Львів'ян запрошують на майстер-клас

Під час фестивалю «Чисте місто Фест 2019» 14 вересня відбудеться майстер-клас «Поший сумку – відмовся від пакетів». Відтак, львів’ян запрошують власноруч створити торбинку для шопінгу та відмовитися від пакетів усією сім’єю. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Еко-майстерка є частиною вересневого фестивалю «Чисте місто Фест 2019» та своєрідним продовженням просвітницької кампанії «Без поліетилену», яку регулярно організовує Львівська міська рада. Усі ці заходи направлені на збереження довкілля та зменшення використання одноразового пакування, що засмічує природу. Водночас, тренд на еко-сумки зараз досягає світових масштабів, а унікальні дизайни цих торбинок підкреслюють індивідуальність чи ідентичність їхніх власників. Привідкриємо таємницю: шопер з матеріалів, наданих міською радою, відразу покаже оточенню вашу ідентичність зі Львовом», – зазначили організатори.

Захід проводитиметься у ТРЦ «Victoria Gardens» з 12.00 до 17.00 год.