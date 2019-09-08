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Львів'ян запрошують на «Чисте місто фест»

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У Львові 14 вересня відбудеться «Чисте місто фест» – масштабний просвітницький, виставково-розважальний захід із формування екологічної свідомості львів’ян та гостей нашого міста. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

 

Мета фестивалю – мобілізувати усіх львів’ян, особливо молодь, навколо раціонального поводження з відходами та збереження довкілля.

На екофестивалі будуть такі локації:

  • збір вторсировини;
  • презентація спецтехніки і обладнання;
  • екоцена (виступи дитячих колективів, майстер-клас з традиційних українських танців від гурту «Дриг»);
  • зустрічі-дискусії за участю представників влади, ОТГ, громад, ГО, екологічних ініціатив, бізнесу та ін.;
  • ярмарок екотоварів;
  • екомайстер-класи;
  • лекторій;
  • екоігри;
  • дитячі забіги та багато іншого.

Відвідувачі фестивалю зможуть дізнатися все про поводження із відходами, почути, що думають про охорону довкілля відомі люди, побачити спеціалізовану техніку, яка прибирає наше місто, скуштувати корисну екоїжу та ознайомитись із роботою підприємств, що роблять наше місто чистим, а спосіб життя здоровішим.

«Чисте місто» разом із екодрузями зберуть на одному майданчику знакові провідні екоініціативи та екопроекти, перевізників твердих побутових відходів, експертів, переробників вторинної сировини та виробників екологічної продукції.

На фестивалі можна буде здати посортовану вторсировину: непотрібну техніку, батарейки, макулатуру, пластик, метал, скло, Також можна буде принести одяг у доброму стані для потребуючих.

На юних відвідувачів фестивалю чекають різноманітні екоігри, конкурси, еколотерея, майстер-класи та вистава «Знайдена лялька» Львівського обласного академічного театру ляльок.

Додамо, що захід проводитиметься у ТРЦ Victoria Gardens (вул. Кульпарківська, 226 А) з 11:00 до 21:00.

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