ОСТАННІ НОВИНИ

Мешканець Яворівщини обікрав рідну сестру

Соломія Головіна

|

У Яворівському районі 35-річний чоловік обікрав рідну сестру. З квартири родички чоловік викрав 10 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, у Яворівський відділ поліції 6 вересня надійшло повідомлення від 30-річної жительки одного із сіл району про те, що з її будинку були викрадені гроші у сумі десять тисяч гривень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у помешкання через вікно.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання – позбавлення волі від трьох до шести років.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 35-річний місцевий мешканець, рідний брат потерпілоїкримінал

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?
Наталя ДУЛЯБА
Мертві душі Хілтона. Чому львів’яни проти будівництва готелю на місці 200-річного цвинтаря?

Нещодавно у Львові виник скандал довкола запланованого будівництва готелю-свічки на території Парку культури. І дискусія...

Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун
Стефанія ОЛІЙНИК
Міжнародний конкурс оперних співаків може стати переломним в Україні, — Василь Вовкун

Впродовж 12-22 листопада 2019 року у Львівській національній опері відбудеться П’ятий Міжнародний конкурс оперних співак...

Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...