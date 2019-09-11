Мешканець Яворівщини обікрав рідну сестру

У Яворівському районі 35-річний чоловік обікрав рідну сестру. З квартири родички чоловік викрав 10 тис. грн. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Так, у Яворівський відділ поліції 6 вересня надійшло повідомлення від 30-річної жительки одного із сіл району про те, що з її будинку були викрадені гроші у сумі десять тисяч гривень.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як встановили правоохоронці, зловмисник проник у помешкання через вікно.

За фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 ККУ (крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання – позбавлення волі від трьох до шести років.

Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 35-річний місцевий мешканець, рідний брат потерпілоїкримінал