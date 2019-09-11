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Комунальникам Львова бракує 155 мільйонів на початок опалювального сезону

Наталя Дуляба

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Для того, щоб розпочати у Львові опалювальний сезон, комунальним підприємствам потрібно щонайменше 155 млн грн. Якщо Львівська міська рада не виділить цих коштів, то вже у жовтні львів’яни можуть не отримати тепла і гарячої води. Про це у вівторок, 10 вересня, йшлося у мерїі під час засідання комісії інженерного господарства, транспортного зв’язку та житлової політики, передає Львівський портал.

 

Як розповіла заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк, зараз комунальники активно готуються до старту опалювального сезону: ремонтують котли, замінюють інженерні мережі. Втім коштів, необхідних на зарплату та оплату електроенергії, уже практично немає. Через це старт опалювального сезону 2019-2020 опинився під загрозою зриву.

«Комунальним підприємствам бракує грошей на зарплату, на електроенергію, коштів на інвестиційну програму взагалі нема. Не можу сказати, що ситуація є плачевною, але якщо депутатський корпус і міська рада не допоможуть, то увійти в опалювальний сезон буде складно, адже людям не виплатять зарплату. Гроші, виділені раніше на платню й електроенергію, у вересні вже закінчуються. Тому необхідні кошти на на жовтень, листопад і грудень для Залізничтеплоенерго, Львівтеплоенерго і Львівводоканалу. Якщо не буде коригування зарплати, то нам потрібно 155 млн грн, із необхідними ремонтами і модернізацією – 164 млн грн. Тобто це кошти лише на зарплату і електроенергію, я не кажу вже про борги чи про розвиток підприємств», – підкреслила Ірина Маруняк.

Водночас вона заговорила про ймовірне підняття тарифів за комунальні послуги. За словами Маруняк, щомісяця ЛМКП «Львівводоканал» сплачує 3,8 млн грн за транспортування електроенергії і ці кошти не включені у тариф.

«Ситуація є непроста, зараз НКРЄ не підвищує тарифи і не коригує їх такою мірою, як би ми цього хотіли. Ми подавали пропозицію на підвищення зарплат до 11 500 грн, НКРЄ погодило підняття зі 7 700 (середня платня на Львівводоканалі, – ред) до 8 900 грн. Також за транспортування електроенергії Львівводоканал щомісяця оплачує 3,8 млн грн. Ці кошити не закладені в тарифі. Ми просили НКРЄ закласти у тариф підвищену зарплату і ці кошти на електроенергію. Цього погодження наразі нема, поки що ведеться переписка між НКРЄ і водоканалом», – додала Ірина Маруняк.

Відтак питання про виділення коштів на старт опалювального сезону мають розглядати на одній із найближчих сесій Львівської міської ради, депутати якої з 1 серпня пішли на канікули. На перше пленарне засідання вони зберуться вже 19 вересня.

Нагадаємо, що опалювальний сезон у Львові зазвичай розпочинається в середині жовтня.

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