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Чоловіка, який під час пиятики підрізав товариша, взяли під домашній арешт

Соломія Головіна

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Червоноградцю, який ножем порізав товариша, обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської.

 

Інцидент стався 3 вересня на території одного із дачних кооперативів у Червонограді під час розпивання спиртних напоїв. Під час раптового конфлікту зловмисник поранив ножем 31-річного знайомого, спричинивши йому тяжке тілесне ушкодження. На даний час постраждалого прооперували, він перебуває у лікарні.

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури повідомлено про підозру 60-річному місцевому мешканцю у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

Так, 5 вересня Червоноградський міський суд  обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії та судові експертизи.

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