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Завтра Стрийський парк оброблятимуть від кліщів. Львів’ян закликають утриматись від прогулянок

Наталя Дуляба

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У середу, 11 вересня, на території Стрийського парку стартує акарацидна обробка. Львів’ян та гостей міста просять утриматись від прогулянок аж до суботи, 14 вересня. Про це йдеться на сторінці Стрийського парку у Facebook, передає Львівський портал.

 

Акарацидна обробка у Стрийському парку розпочнеться завтра о 10:00 год. Її проводять, аби мінімізувати випадки укусів кліщами.

«Рекомендуємо утриматись від відвідування парку протягом 72 годин», –  йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що кліщі при укусі можуть передавати різні хвороби, в тому числі вірусні енцефаліти та хворобу Лайма. Через це у парках Львова регулярно проводять акарацидну обробку. Препарат, який при цьому використовують, не є шкідливим для людей.

Протягом вересня у Львові оброблятимуть від кліщів два десятки парків. Із детальним переліком та графіком таких заходів можна ознайомитися тут.

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