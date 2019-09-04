Львівські парки оброблятимуть від кліщів. Містян просять утриматись від прогулянок

У львівських парках із вівторка, 10 вересня, повторно проводитимуть акарацидну обробку. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

За сприятливих погодних умов у міських парках планують розпочати повторну акарацидну обробку, аби мінімізувати та унеможливити виплід кліщів і, таким чином, вберегти мешканців від укусів. Департамент містобудування просить містян поставитись із розумінням до незручностей, які можуть виникнути під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідин парків упродовж 72 годин після обробки.

Відтак, 10 вересня проведуть перший етап повторної акарацидної обробки у парках:

«700-річчя Львова»;

«Високий замок»;

«Замарстинівський»;

«Імені Івана Франка».

Другий етап акарацидної обробки проводитимуть 11 вересня на територіях парків:

«Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ»;

«Стрийський»;

«Снопківський»;

«Залізна Вода»;

«Архангела Михаїла на вул. Стрийській» ;

«Майорівка».

Третій етап заплановано провести 12 вересня на територіях парків:

«Личаківський»;

«Піскові озера»;

«Горіховий Гай»;

«Скнилівський»;

«Боднарівка»;

«Левандівський»;

«Погулянка».

Під час проведення четвертого — завершального — етапу будуть оброблені парки:

«Кортумова гора»;

«Імені І. Виговського»;

«Левандівське озеро»;

«Білогорща».

«Наголошуємо, що захід проводиться, з метою мінімізації випадків укусів кліщами відвідувачів у міських парках та запобігання можливості виникнення й розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту хвороби Лайма на виконання п. 5.8.протоколу засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 10.04.2019 № 4. Перелік парків для обробки формується на основі рекомендацій ДУ «Львівський обласний лабораторний центр» Міністерства охорони здоров’я України та щорічно розширюється за наявності додаткового фінансування.

Препарат має спрямовану дію винятково на паразитів і не є шкідливим для людей. Однак, ми просимо мешканців поставитись із розумінням до незручностей, які виникатимуть під час проведення акарацидної обробки, та утриматись від відвідування згаданих парків упродовж 72 годин», – зазначили в департаменті містобудування.